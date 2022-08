In der Rheinberger Innenstadt : Straßensperrungen wegen Schützenfest und Kirmes

Sebastianer und Stadt Rheinberg weisen auf Straßensperrungen hin. Foto: Stadt Rheinberg

Rheinberg In diesem Jahr finden am ersten Wochenende im August nach der Corona-Unterbrechung wieder das Rheinberger Schützenfest und die Kirmes in Rheinberg-Mitte statt. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ausgerichtet wird die traditionsreiche Veranstaltung von der St.-Sebastianus/St. Georgius-Schützenbruderschaft Rheinberg. Aus diesem Grund ist die Innenstadt für Aufbauarbeiten im Bereich der Festwiese an der Orsoyer Straße bereits ab Mittwoch, den 3. August, ab 14 Uhr gesperrt. Diese Sperrung wird in der Nacht vom 9. auf den 10. August aufgehoben.

Aus der Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Budberg und Orsoy wird der Verkehr von der Orsoyer Straße über den Innenwall und den Außenwall zur Moerser Straße umgeleitet. Aus Richtung Budberg, Orsoy oder Gewerbegebiet Winterswick kommend, kann die Moerser Straße ab dem Kreisverkehr dann nicht mehr in Richtung Innenstadt befahren werden. Die Ausfahrt in Richtung Rewe-Markt, Gartencenter Passen, St.-Thekla-Altenheim und dem Wohngebiet an der Moerser Straße bleibt erhalten. Eine Umleitung über die L 137 (ehemalige B 57) ist ausgeschildert.Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Durch die Sperrung in Richtung Innenstadt kommt es auch zu Einschränkungen im Busverkehr. Die Linie 913 fährt aus Richtung Orsoy kommend, die Haltestelle Krankenhaus nicht an. Die Haltestelle Terrazoo wird ersatzweise gegenüber dem Feuerwehr-Gerätehaus eingerichtet. Die Haltestelle Rathaus wird für alle Linien zu den bekannten Ersatzhaltestellen auf dem Innenwall beziehungsweise dem Außenwall in Höhe der Bahnhofstraße verlegt.

Die Linie 913 endet an der Haltestelle Römerstraße. Die Haltestellen Nikolaus-Palm-Straße und Messe Niederrhein werden von der Linie 913 in beiden Fahrtrichtungen nicht angefahren.

Der Rheinberger Bürgerbus fährt weiterhin alle bekannten Haltestellen an. Ausnahme ist die Haltestelle Rathaus. Hier werden ebenfalls die genannten Ersatzhaltestellen im Bereich der Wälle beziehungsweise der Bahnhofstraße genutzt.

(up)