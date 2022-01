Rat Rheinberg beschließt Satzungsänderung : Straßenreinigung kostet weniger

Rheinberg Der Rheinberger Stadtat hat in seiner jüngsten Sitzung die Satzungsänderung beschlossen: In diesem Jahr werden drei Cent pro Meter weniger berechnet.

Insgesamt hat die Stadt für die Reinigung von Straßen, Plätzen und Wegen für das komplette Jahr 2022 110.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen 17.400 Euro Personalkosten sowie eine Gebäudeumlage in Höhe von 400 Euro, in Summe also 127.800 Euro. Durch die interne Verrechnung und nach Abzug des sogenannten Gemeindeanteils für Allgemeininteressen bleiben unter dem Strich Kosten in Höhe von 93.350 Euro. Von diesem Betrag wird noch einmal die Überdeckung (rund 10.000 Euro) abgerechnet, so dass Kosten in Höhe von 83.309,12 Euro bleiben. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 blieb ein Betrag von 85.812,50 Euro übrig. Es ist also nur eine marginale Abweichung zu verzeichnen.