Im Haus von Gerda Kasubke in Rheinberg : Stöbern im Nachlass einer Künstlerin

Im Haus der verstorbenen Künstlerin Gerda Kasubke konnten Interessenten im umfangreichen Nachlass stöbern. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Rheinberger Hobby-Malerin Gerda Kasubke ist Anfang Januar im Alter von 93 Jahren gestorben. Jetzt fand in ihrem Haus eine Bilder-Matinee statt. Der Verkaufserlös soll dem Amplonius-Gymnasium zugute kommen.

Von Erwin Kohl

Am vergangenen Sonntag hatten Kunstliebhaber noch einmal die Gelegenheit, die Sammlung der am 3. Januar dieses Jahres verstorbenen Rheinberger Künstlerin Gerda Kasubke zu besichtigen. Rund 200 Bilder waren überall in ihrem Haus am Bussardweg am Annaberg ausgestellt und erzählten von einem Leben voller Kreativität. Im Rahmen einer Bildermatinee unter dem Leitmotiv „Ein Leben für die Kunst“ löste die Familie der kreativen Dame, die 93 Jahre alt geworden ist, die Sammlung jetzt auf.

Unterstützt wurden die Kinder von dem Rheinberger Künstler Aloys Cremers. Der Erlös dieser Aktion soll, ganz im Interesse der Verstorbenen, an Schülerinnen und Schüler des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums gehen. „Die Schule lag Gerda sehr am Herzen. Überhaupt war ihr die Bildung sehr wichtig“, erzählt Aloys Cremers. Dass die Bildungsstätte von dem Verkauf ihres Lebenswerkes profitieren soll, hat Marcus Oberste-Padtberg, Leiter des Gymnasiums, überrascht: „Ich habe aus der Zeitung erfahren, dass wir beschenkt werden sollen.“

Info Es gibt noch einen zweiten Verkaufstermin Weiterer Verkauf Wer den Termin am Sonntag verpasst hat, sollte sich den Sonntag, 27. Februar, vormerken. Bei einem Tag der offenen Tür werden dann zwischen 11 und 14 Uhr im Haus am Bussardweg 7 in Rheinberg die restlichen Bilder von Gerda Kasubke verkauft, dazu Deko-Artikel und Kleinmöbel.

Nach einem Verwendungszweck für die freundliche Spende muss der Schulleiter nicht lange suchen: „Mit dem multimedialen Projekt Amplonius 2.0 wollen wir unseren Namensgeber wieder in das Licht der Öffentlichkeit rücken. Wir vergeben eine Chance, wenn wir Amplonius nicht wieder ins Leben rufen.“

Für Besucher und Käufer bot sich an diesem Tag ganz nebenher die Gelegenheit, mehr über die Künstlerin und ihre Herangehensweise zu erfahren. Immerhin war mit Aloys Cremers ein langjähriger Wegbegleiter, Lehrer und Freund vor Ort. Dass sich Gerda Kasubke, die ihr Talent bereits in den 1930er Jahren als Kind entdeckte und auslebte, überhaupt in Cremers Schule begab, hatte einen besonderen Grund. „Sie wollte nicht mehr, dass ihre Bilder normal sind. Sie ist zu mir gekommen, um sich zu befreien, um neue Wege zu entdecken“, erinnert sich Cremers an seine älteste Schülerin, die kurz darauf unverhofft zur Gastgeberin seines Kurses wurde. Cremers: „Mein Atelier war damals in der Alten Roßmühle an der Kamper Straße. Da war es im Winter immer sehr kalt, also hat Gerda uns alle in ihr Atelier eingeladen.“

Viele Bilder zeigen die flache, völlig unspektakuläre Landschaft ihrer Oldenburger Heimat. Doch genau daran lässt sich ihre Entwicklung als Künstlerin erkennen, erklärt Aloys Cremers: „Gerda war die Älteste von uns und hatte immer den größten Mut, neue Wege zu gehen. Eines Tages hat sie einige Stücke Leinwand bemalt, sie auf Daumenbreite zusammengerollt und auf ein Bild geklebt. Und plötzlich entwickelte dieses Bild einer flachen Landschaft eine unglaubliche Tiefe.“ Tatsächlich hat die Künstlerin vom Annaberg im Laufe ihres Lebens einen Stil entwickelt, der sich zwischen gegenständlicher Malerei, Symbolismus und einer abstrakten Darstellungsweise nicht so recht verorten lassen will.

„Gerda malte nicht gerade traditionell. Sie hatte immer den Mut, ihre Fantasie einfließen zu lassen“, erzählt Cremers, der an diesem Tag als Verkäufer fungierte. Preisschilder suchte man vergebens und gefeilscht wurde auch nicht. „Jeder gibt das, was ihm das Bild wert ist“, so Cremers.

(erko)