Live-Musik in Rheinberg Mehr November als Mai

„Hallo, wird sind Holmquist und ich bin Stina. Schön, dass ihr heute hier seid“ – so begrüßte später am Abend Stina Holmquist das Publikum. Die meisten im Saal waren wegen der mit 21 Jahren noch sehr jungen, aber in der Region schon recht bekannten Songwriterin nach Vierbaum gekommen, wo die Sängerin und Pianistin schon mehrfach in der Liedermacher-Reihe „Pflug & Segen“ aufgetreten ist. Meistens im Vorprogramm anderer Künstler.