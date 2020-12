Franz-W.-Aumund-Stiftung und Hochschule für Technik : Stiftungsprofessur erinnert an den Gründer

Rheinberg/Berlin Die Rheinberger Franz-W.-Aumund-Stiftung ermöglicht einen Lehrstuhl „Industrielle Sensorik und Predictive Maintenance 4.0“ an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft.

Die „Prof. Heinrich Aumund-Stiftungsprofessur“ an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin soll dem Technikwissenschaftler und Unternehmer Heinrich Aumund (1873-1959) gewidmet werden. Er war der Großvater des heutigen Firmenchefs Franz-Walter Aumund. Die Professur „Industrielle Sensorik und Predictive Maintenance 4.0“ stehe für praxisnahe und interdisziplinäre Forschung und übertrage die Denkweise von Heinrich Aumund in die heutige Zeit, teilt das Rheinberger Unternehmen Aumund mit. Nach ersten erfolgreichen Vorgesprächen trafen sich Vertreter der Hochschule und der Franz-W.-Aumund-Stiftung zu den Möglichkeiten, diese Stiftungsprofessur einzurichten.

Carsten Busch, Präsident der Hochschule für Technik und Wirtschaft: „Wir fühlen uns geehrt, dass die Franz-W.-Aumund-Stiftung sich für die HTW Berlin als Partnerin für diese lebendige, zukunftsträchtige Form des Gedenkens an einen Visionär und engagierten Unternehmensgründer entschieden hat. Eine Stiftungsprofessur bietet die Möglichkeit, die nach wie vor wegweisenden Ideen von Prof. Heinrich Aumund zu tradieren und für junge Studierende erlebbar zu machen.“ Das geplante Fachgebiet „Industrielle Sensorik und Predictive Maintenance 4.0“ verspreche innovative Lehre und Forschung, wie sie an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften benötigt werde.

Heinrich Aumund lehrte von 1909 bis 1922 an der Hochschule Danzig und wirkte von 1925 bis 1935 an der Technischen Hochschule in Berlin, bis er 1935 vom nationalsozialistischen Regime in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde. Während seiner Lehrtätigkeit habe er stets großen Wert auf die Nähe zur industriellen Praxis gelegt. Selber unternehmerisch tätig wurde Heinrich Aumund, der im Alter von 17 Jahren sein erstes Patent einreichte, durch die Gründung seines Ingenieurbüros im Jahr 1922 in Berlin. Er legte damit den Grundstein für die Aumund-Unternehmensgruppe.