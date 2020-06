Abitur 2020 in Rheinberg : Amplonius-Stiftung zeichnet die besten Abiturienten aus

Rheinberg Für fünf Absolventen des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums mit der Traumnote 1,0 gab es Büchergutscheine in Höhe von jeweils 100 Euro. Das Geld soll Auszeichnung und zugleich Unterstützung für das Hochschulstudium sein.

Amplonius wusste: Man muss schon Geld in die Hand nehmen, um Bildung zu fördern – eine Wahrheit, die auch und besonders in Corona-Zeiten gilt. Und deshalb fördert die Studienstiftung Amplonius Novus in der Nachfolge des „Ersame Her(r) Amplonius Ratinck van Berke“ junge Rheinberger an der Schwelle zur Universität und im Verlauf ihres Hochschulstudiums.