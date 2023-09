Studenten-Unterstützung in Rheinberg Stiftung Amplonius Novus stockt Förderung auf

Am 22. September 1423 – also vor genau 600 Jahren – schrieb der Rheinberger Universal-Gelehrte Amplonius de Berka einen offenen Brief in deutscher Sprache an den Rat der Stadt Erfurt, um einen langwährenden Streit mit der Stadt gütlich zu beenden und das von ihm gestiftete Collegium „Zur Himmelspforte“ („eyn Collegium zou Erffurte genand zeu der hemelphorten“) zu bestätigen. Mit seinem in Köln ausgestellten 2. Stiftungsbrief erhöht Amplonius das Stiftungskapital seines Collegiums, um schließlich 17 Präbenden/Stipendien – 13 Magistri und vier unpromovierte Studenten – fördern zu können. Gleichzeitig betont er noch einmal die Schenkung seiner riesigen Bibliothek („alle myne buchere“) an die „Himmelspforte“.