Finanzpolitik in Rheinberg Rheinberger irritiert über Bescheid zur Grundsteuer B

Als der Haushaltsplanentwurf Mitte Dezember in der Ratssitzung eingebracht wurde, mussten Politiker und mit ihnen viele Bürgerinnen und Bürger schlucken. Rheinberg steckte tiefer denn je in der Finanzkrise, das Defizit lag damals bei 15,8 Millionen Euro. Kämmererin Iris Itgenshorst kündigte an, kräftig an der Steuerschraube drehen zu müssen, um das einigermaßen ausgleichen zu können. So soll der Hebesatz für die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke von 510 Prozentpunkten auf 920 angehoben werden. Betroffen sind davon alle – nicht nur die Hauseigentümer, sondern auch die Mieter, weil die Grundsteuer anteilig auf die Mieter umgelegt wird.