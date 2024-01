Katholische Kirchengemeinde St. Peter Sternsinger sammelten in Rheinberg mehr als 30.000 Euro

Die Sternsinger der Pfarrei St. Peter freuen sich über das Ergebnis ihres Engagements: Stolze 30.650 Euro wurden gezählt, als nach rund einer Woche Dreikönigssingen in den Gemeinden der Pfarrei die Sammelbüchsen ausgekippt wurden. Insgesamt waren von Borth bis Orsoy 170 Kinder und Jugendliche als Königinnen und Könige sowie 122 jugendliche und erwachsene Begleitende im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Viele Male hatten sie ihre Lieder gesungen und den Segen „20*C+M+B+24“, Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus, über die Haustüren geschrieben. Dabei waren die Gruppen in den Ortsteilen unterschiedlich unterwegs, denn in den Gemeinden wird die Aktion von den Ehrenamtlichen ganz unterschiedlich organisiert.