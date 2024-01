Sammelaktion in Rheinberg Die Sternsinger sind startklar

Bereits Ende Dezember trafen sie sich mit der Sternsinger-Helfertruppe um Viola Schmitt-Hoffacker im Pfarrheim St. Evermarus in Borth, wo sie zunächst eingekleidet wurden. Für den krönenden Abschluss musste zur Bastelschere gegriffen werden. „Wir teilen den Kindern die einzelnen Straßen zu und dann basteln wir gemeinsam die Kronen“, erzählt Schmitt-Hoffacker, der es für eine Segnung aller Immobilien in Rheinbergs nördlichen Ortsteilen an Zeit und Personal fehlt: „Wir schaffen es nicht, an einem Tag alle Haushalte zu besuchen. Wer spenden möchte, kann in die Kirche kommen und bekommt dort auch den Segen in Form eines Zettels oder Aufklebers.“