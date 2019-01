Rheinberg: Stefan Lex und „Der Chor“ in der Orsoyer Kirche

Orsoy Der Tenor und Entertainer Stefan Lex engagiert sich zum zwölften Mal für den Erhalt der Evangelischen Kirche Orsoy und bringt weitere hochkarätige Künstler mit zu der beliebten Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit Pfarrer Uwe Klein seit zwölf Jahren sehr erfolgreich stattfindet.

Die Wiener Sopranistin Christiane Linke betört das Publikum mit warmer und zugleich glänzender Stimme. Sie tritt solistisch und als charmante Duettpartnerin von Stefan Lex in Erscheinung. Der Tenor präsentiert Highlights der Tenöre mit seiner strahlenden Höhe und reiht mit großer Leichtigkeit hohe C‘s aneinander. Sigrid Althoff begleitet alle Künstler am Klavier. Die preisgekrönte Pianistin ersetzt ein ganzes Orchester am Klavier und verzaubert mit ihrem einzigartigen Anschlag.

Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro. Es gibt sie in Orsoy bei Café Hagemann (An der Schanz), im Gasthaus Mütterlein, im Evangelischen Pfarramt (beides Egerstraße) sowie in Rheinberg bei HiFi Komossa an der Orsoyer Straße.