Kommunales Wasserwerk : Start für Bau der KWW-Zentrale

Rheinberg Am Montag wurde der Baukran in der Rheinberger Innenstadt aufgestellt. Die Wallstege bleibt bis Ende Januar gesperrt, Anwohner können aber beispielsweise die Einfahrt der Tiefgarage erreichen.

Die Wallstege in Rheinberg ist voraussichtlich bis Ende Januar 2023 gesperrt, weil dort das Kommunale Wasserwerk (KWW) einen Neubau errichtet. Der Baukran ist am Montag auf der Fahrbahn aufgestellt worden. Wie KWW-Geschäftsführer Georg Tigler sagte, ist das Unternehmen Dicks aus Weeze für die Erdarbeiten zuständig. Den Rohbau errichtet Firma Malesevic aus Moers. „Die Ausschreibungen für alle anderen Gewerke erfolgen nach und nach“, so Tigler, der hofft, dass der Rohbau bis Ende des Jahres fertig ist. Einziehen will das KWW Ende 2023. Im Untergeschoss sollen Besprechungs- und Sozialräume sowie ein Serverraum und eine Teeküche gebaut werden. In die erste Etage kommen die Büros für die Mitarbeiter. Die zweite Etage bietet Platz für zwei jeweils 90 Quadratmeter große Wohnungen, während das KWW-Archiv im Dachgeschoss geplant ist. Die Wallstege bleibt fußläufig nutzbar, die Zufahrten der Anliegergrundstücke sowie die Tiefgarage bleiben erreichbar.