1. Orsoyer Karnevals-Komitee : Schlagerparty mit Star-Doubles

Robbie Williams-Double Mario Nowack tritt in Orsoy auf. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Orsoy Das 1. Orsoyer Karnevals-Komitee hat Helene Fischer und Robbie Williams zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den letzten beiden Jahren geht die Schlagerparty am Nelkensamstag in Orsoy um 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) in die dritte Runde. Da sie das Publikum im letzten Jahr ganz besonders begeistert hat, konnte das 1. Orsoyer Karnevals-Komitee 99 (1.OKK) erneut Victoria Kern – das Helene Fischer-Double – verpflichten, um das Festzelt am Hafendamm zum Kochen zu bringen. In diesem Jahr erstmals dabei ist das Robbie Williams-Double Mario Nowack.

Victoria Kern gehöre seit Jahren zu den Marktführern unter Deutschlands Doubles, heißt es in der Einladung des 1. OKK. Doch auch Mario Nowack begeistere seit 2006 sein Publikum. Er liefere Zuschauern eine explosive Show, ganz nach dem Vorbild des britischen Superstars. Nowack schaffe es Robbie Williams mit all seiner Gestik, Mimik und Optik originalgetreu auf der Bühne zu repräsentieren. Bereits bei der Damensitzung in Ossenberg kam er gut an. Zu Beginn des Abends werden Arno Alt und das Duo Die Schlagermafia dem Publikum ordentlich einheizen. Auch erstmals dabei ist Alex Rosenrot, die unter anderem Songs aus ihrem aktuellen Album „Alles Auf Jetzt“ vorstellen wird. DJ Volker wird durch das Programm führen und zwischen den Auftritten der Künstler für gute Stimmung sorgen.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 15 Euro im Frauenzimmer in Orsoy, im Reisebüro Artz in Rheinberg, im Rheinberger Lädchen oder online unter www.1-okk.de. An der Abendkasse kosten die Karten 19 Euro.

Weitere Termine: Altweiber-Party am Donnerstag, 20. Februar, 19. 30 Uhr, im Festzelt am Hafendamm mit Michael Wendler-Double Holger Kraus und Sweet-Hearts-Travestie. Eintritt: drei Euro. Büttensitzung am Freitag, 21. Februar. Einlass ist um 18.30 Uhr, los geht es um 19.30 Uhr. Karten für 14 Euro im Frauenzimmer. Kinderkarneval am Sonntag, 23. Februar, 14.11 Uhr, mit Tombola.

(RP)