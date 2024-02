Kabarett in Rheinberg John Doyle ist das Leben Abenteuer genug

Rheinberg · Der aus New Jersey stammende und heute in Köln lebende Deutsch-Amerikaner John Doyle gastiert am Donnerstag mit seinem Programm „Das Leben ist Abenteuer genug“ im To Hoop in Alpsray. Karten sind noch zu haben.

26.02.2024 , 11:44 Uhr

John Doyle auf der Bühne. Foto: Enni

„Ich wusste nicht, dass ein Ami auf Deutsch so funny sein kann“, hat Komiker-Legende Otto Waalkes über John Doyle gesagt. Am Donnerstag, 29. Februar, 20 Uhr, kommt der US-Amerikaner John Doyle nun ins To Hoop nach Alpsray und präsentiert sein neuen Kabarett-Programm „Das Leben ist Abenteuer genug“. Darin stellt sich der 60-Jährige aus New Jersey fragen wie: „Warum suchen Menschen eigentlich das Abenteuer in extremen Situationen? Montags Fallschirmspringen, dienstags Bungee Jumping, mittwochs Schwimmen mit Piranhas.“ John Doyle fragt sich aber auch: „Möchte ich das auch?“ und stellt dann schnell fest: „Hey, das Leben ist Abenteuer genug. Mir ist neulich schon beim Niesen die Kniescheibe rausgesprungen.“ Die Lust nach Abenteuern stecke in uns allen. Aber wenn man über 40 ist, sei es schon jedes Mal ein kleines Abenteuer sich unfallfrei auf dem Badewannenrand die Fußnägel zu schneiden, findet er. John Doyle gehört zu den besten Stand-up-Comedians in Deutschland und war schon in zahlreichen TV-Shows zu sehen und im Radio zu hören. Wenn er locker und sympathisch aus dem täglichen Leben erzählt, gibt es oftmals kein Halten mehr. Mit seiner Mischung aus Leichtigkeit und Tiefe, dabei stets brüllend komisch, hat sich der Deutsch-Amerikaner einen Namen gemacht. Und selbst wenn er von seinem größten Abenteuer, einer vierfachen Herz-Bypass-Operation berichtet, lacht das Publikum Tränen. Eintrittskarten gibt es ab 20,80 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse kosten sie 25 Euro. Das To Hoop liegt an der Alpsrayer Straße 102 in Rheinberg.

(up)