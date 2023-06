Rheinberger Sportverein Stammtisch zu 100 Jahre Sport in Ossenberg

Weiterer Aspekt des Stammtischs soll eine Ideenfindung für die Zukunft der Fußball-Platzanlage an der Schloßstraße sein. Denn nach dem offiziellen Wegzug der Fußballer Richtung Xantener Straße in Rheinberg zum 1. Juli wird das rund 14.000 Quadratmeter große Grundstück brachliegen. So erhofft sich die Concordia richtungsweisende Ideen aus der Bürgerschaft, wie die gepachtete Fläche künftig genutzt werden könnte. Die Vorschläge und Anregungen sollen dann einfließen in die Zukunftswerkstatt am 21. Oktober im Clublokal „Paullis“, bei der auch der Landessportbund Nordrhein-Westfalen mit einem Moderator involviert ist.