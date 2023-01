Bühnenverein Stage Focus in Rheinberg Proben für die neue Musical-Show

Stage Focus ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Interesse junger Menschen an Gesang, Schauspiel, Tanz und ganz allgemein der Arbeit auf, hinter oder für die Bühne zu fördern. Entstanden aus dem Ensemble des semiprofessionellen Musical-Projekts „Lady On The Stage“, hat sich der Verein in den vergangenen Jahren insbesondere durch „Musical Highlights Shows“ wie die Showreihen Musical Nights unter anderem in der Stadthalle Kamp-Lintfort oder „Best of Grusical“ und Stücken wie „Godspell“ und „Pippin“ einen Namen gemacht. Alle Mitglieder des Vereins sind unentgeltlich bei der Sache, ebenso wie der Vorstand, die künstlerische und musikalische Leitung, Fundusverwaltung, Produktion, Mitgliederbetreuung und sonstige Aufgaben ehrenamtlich durchgeführt werden.