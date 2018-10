Rheinberg: Stadtwanderung mit historischem Beiwerk

Rheinberg Wir wandern wieder. Diesmal mitten durch Rheinberg – durch den Stadtpark und über die Wallanlagen.

„Wandern“ hört sich so hochtrabend an. Sagen wir mal: Wir machen einen schönen Herbstspaziergang. Mitten in Rheinberg. Devise: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Und Werner Kehrmann kommt mit. Nicht ganz zufällig: Als profunder Rheinberg-Kenner soll der Stadtführer ein paar Erläuterungen zu dem geben, was man am Wegesrand sehen oder eben auch nicht sehen kann. Startpunkt ist vor dem Underberg-Freibad, das es seit den 50er Jahren gibt und das noch heute ein tolles Familienbad ist. Man erreicht es von der Bahnhofstraße aus. Gegenüber der Sparkasse führt ein schnurgerader Alleenweg direkt auf das Bad zu. Und dort findet man als auswärtiger Besucher auch einen von mächtigen Platanen gesäumten Parkplatz.