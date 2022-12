Rheinberger Dienststellen geschlossen Stadtverwaltung macht Pause

Standesamt Das Standesamt ist ausschließlich für die Beurkundung von Sterbefällen am Dienstag, 27. Dezember, und am Donnerstag, 29. Dezember, per E-Mail (standesamt@rheinberg.de) erreichbar.

Kindertagesstätten Der städtische Kindergarten Vierbaum hat in der Zeit vom 23. Dezember bis zum 2. Januar Weihnachtsferien. Der städtische Kindergarten Orsoy bleibt bis zum 2. Januar geschlossen. Am 3. Januar wird der Betrieb in beiden Kitas wieder aufgenommen.