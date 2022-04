Mitgliederversammlung im Bürgerhaus Budberg : Stadtsportverband springt mit Zuschuss für die Stadt ein

Rheinberg In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Stadtsportverbands Rheinberg mit knapp 40 Teilnehmern im Bürgerhaus Budberg ist beschlossen worden, dem SV Concordia Ossenberg einen Zuschuss zu zahlen.

Es geht um 13.131 Euro für die benötige Lüftungsanlage im ehemaligen Gemeindehaus an der Kapellenfeldstraße. Das Geld kommt aus der Kasse des Stadtsportverbands, was schon ungewöhnlich ist. Es gab eine Gegenstimme (Rolf Rothgang vom Orsoyer Tennisclub) und eine Enthaltung (Clemens Brune vom SV Millingen). SSV-Vorsitzender Frank Tatzel skizzierte in der Sitzung kurz, wie es zu der Empfehlung des Vorstands gekommen war. Innerhalb des Programms „Moderne Sportstätten 2021“ habe es zwei förderungswürdige Anträge gegeben: den der Ossenberger und einen vom SV Budberg über rund 17.000 Euro für die Renovierung der Umkleiden. Wegen der angespannten Haushaltslage der Stadt und dem drohenden Schritt ins Haushaltssicherungskonzept mussten freiwillige Leistungen (und dazu gehören Zuschüsse an die Vereine) gestrichen werden. Das hätte bedeutet: Es gibt keinen einzigen Cent für beide Vereine.

Da der SSV aber – unter anderem, weil in der Corona-Zeit kaum etwas ausgegeben worden ist – einen gut gefüllten Kontostand hat, bot er an, die 13.000 Euro für Concordia zu übernehmen, wenn die Stadt dann die Budberger unterstützt. Tatzel: „Der SSV-Vorstand steht voll hinter der Idee. Wenn es wichtige Entscheidungen zu treffen gibt, übernehmen wir auch Verantwortung. In dem Fall hielten wir beide Anträge für absolut unterstützenswert.“

Clemens Brune vom SV Millingen äußerte Kritik: Ihn habe befremdet, dass der SSV schon mit seinem Ansinnen an die Presse gegangen sei, bevor die Mitgliederversammlung darüber befinden konnte. „Das ist kein guter Stil“, meinte er. Tatzel entgegnete, dass in dem Bericht klar gesagt worden sei, dass die Zahlung vorbehaltlich des Votums der Mitgliederversammlung am 6. April zu sehen sei.

Es gab aber noch einen weiteren Tagersordnungspunkt in der Sitzung: Der SSV möchte seinen Mitgliedervereinen einen Investitionszuschuss als Projektförderung zahlen. Frank Tatzel: „Es sollen keine ,laufenden Kosten wie die Anschaffung von Fußbällen oder Trikotsätzen bezahlt werden, sondern größere Investitionen.“ 50 Prozent der Summe könnte gefördert werden, maximal allerdings 2500 Euro. Vereine können ihre Anträge bis zum 30. Juni einreichen. Insgesamt will der SSV 20.000 bis höchstens 25.000 Euro dafür zur Verfügung stellen. Die Mitglieder sprachen sich einstimmig für das Angebot des Vorstands aus.

