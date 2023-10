Investition in Rheinberger Sportanlagen Ein Stufenplan für den Sportplatz-Bau in Rheinberg und Borth

Verschiedene Akteure sind bemüht, Ordnung in die Sache zu bringen. Vor allem die Sportstätten in der Innenstadt an der Xantener Straße (Underberg-Stadion) und in Borth müssten und sollen dringend erneuert werden. Seit der neue Vorstand des TuS Borth auf alte Verträge mit der Stadt gestoßen ist, war allerdings alles auf den Kopf gestellt. Die Verträge verpflichten die Stadt, den bei Regen unter Wasser stehenden TuS-Tennenplatz zu erneuern.