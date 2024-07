Sanierung der Sportanlage in Rheinberg Start mit Leichtathletikanlage und Rasenplatz

Der Stadtsportverband Rheinberg freut sich, dass die Politik „trotz der angespannten Haushaltslage“ daran festhält, das erste Teilprojekt der Sportanlage an der Xantener Straße zu realisieren. Dabei geht es um die Sanierung der Leichtathletikanlagen sowie des Rasenplatzes. Gleichzeitig soll in die Sportanlage in Borth investiert werden.