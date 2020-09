Kreisweiter Wettbewerb : Stadtradel-Wettbewerb geht in den Endspurt

Das Stadtradeln erfreut sich auch in Rheinberg wieder großer Beliebtheit. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Rheinberg Im Kreis Wesel haben sich 5680 Radler angemeldet. 344 davon kommen aus Rheinberg. Bisher kamen schon fast 600.000 Kilometer zusammen. Es geht nicht nur darum, etwas für den Klimaschutz zu tun, sondern auch um den Spaß am Radeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

5680 aktiv Radelnde, 731 Teams, 559.100 zurückgelegte Kilometer und 82 Tonnen eingespartes CO 2 – das ist die Halbzeitbilanz des Kreises Wesel beim laufenden Stadtradel-Wettbewerb. Damit landen die Kreis Weseler Städte und Gemeinden, die übrigens erstmals gleichzeitig an den Start gehen, im Vergleich aller teilnehmenden 1482 Kommunen auf Rang 40 der gefahrenen Kilometer. In die Pedale treten auch Alpener, Rheinberger, Sonsbecker und Xantener.

„Wir haben uns vorgenommen, in dieses Jahr unter die Top 10 zu kommen“, umreißt Nicole Weber die „Zielvorgabe“ für den Kreis. Gemeinsam mit Jens Harnack von der Stabsstelle Nachhaltigkeit bei der Stadt Rheinberg koordiniert die Klimaschutzmanagerin der Stadt Rheinberg das Stadtradeln im Kreis. Und zehn Tage Zeit bleiben ja noch, um vom Auto aufs Rad umsteigen. Es ist also noch Luft nach oben. Es gehe auch nicht darum, eigens für den Wettbewerb Kilometer zu machen, so Nicole Weber. Vielmehr soll der Alltag mit dem Rad abgebildet werden – die Fahrt zur Arbeit beziehungsweise zur Schule, zum Einkauf, zum Arzt oder zum Sport. Und: Natürlich soll Radfahren einfach Spaß machen. Auch das solle der Stadtradel-Wettbewerb zeigen.

Zufrieden zeigt sich die Klimamanagerin mit den diesjährigen Teilnahmezahlen. Die Corona-Pandemie habe in Zusammenspiel mit dem guten Wetter dafür gesorgt, dass viele Menschen das Rad für sich (wieder-)entdeckt haben. „Unter den Teilnehmern sind neben den bekannten auch viele neue Teilnehmer dabei“, bestätigt Nicole Weber.

In Rheinberg sind derzeit 344 aktive Radler unterwegs, also die, die ihre Kilometer eintragen. 70 Teams sind am Start. Es wurden 41.825 Kilometer zurückgelegt und sechs Tonnen CO 2 vermieden.

In Alpen radeln aktuelle 69 Aktive und 22 Teams, es wurden 10.612 Kilometer geradelt und zwei Tonnen CO 2 eingespart.

Xanten bringt 367 Aktive aufs Rad, 43 Teams sind dabei. Bislang wurden 31.809 Kilometer geradelt und fünf Tonnen CO 2 vermieden.

In Sonsbeck sind es 330 aktive Radler und 25 Teams. 19.175 Kilometer haben die Sonsbecker auf dem Tacho und damit drei Tonnen CO 2 eingespart.