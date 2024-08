Am 17. August in Rheinberg Stadtmarketing lädt zum Boule-Turnier im Stadtpark ein

Das Rheinberger Stadtmarketing lädt mit Unterstützung der VHS unter der Leitung von André Bücker zu einem Boule-Turnier ein. Am Samstag, 17. August, ab 11 Uhr, treten die politischen Fraktionen gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung an. Ziel der Veranstaltung ist es, dass Miteinander in einer entspannten und freundschaftlichen Atmosphäre zu fördern und Raum für nette Gespräche zu bieten. Für Getränke und Snacks ist gesorgt. Ein Imbiss mit Baguette, Käse, Wein, Trauben, Kuchen und Kaffee rundet den Mittag ab. Die Veranstaltung verspricht nicht nur sportlichen Spaß, sondern auch kulinarische Genüsse.