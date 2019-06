Rheinberg : An zwei Tagen wieder zurück in die „Wilden 1950er“

RHEINBERG Rheinberger Stadtfest führt zwei Tage lang zurück in die gute alte Wirtschaftswunderzeit.

Pomade für die Haartolle griffbereit? Petticoat gestärkt? Und der Motorroller ist blitzblank gewienert? Damit sind alle Voraussetzungen für eine Zeitreise zurück in die „Wilden 1950er Jahre“ erfüllt. Denn unter diesem Motto steht am Wochenende, 15./16. Juni, zum dritten Mal in Folge das Stadtfest. Zwei Tage lang atmen die Besucher in der Innenstadt den Zeitgeist der Wirtschaftswunderjahre. Der Sonntag ist verkaufsoffen: Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte und laden zum Bummel ein. Mit dabei sind auch Edeka Kusenberg am Bahnhof sowie Möbel Gottwald im Gewerbegebiet Winterswick.

Das Bühnenprogramm hat es in sich. Moderiert wird das an beiden Stadtfesttagen von Thorsten Schledorn. Am Samstag, 15. Juni, begeistert nach den Showskating-Girls ab 14 Uhr Rock’n’Roll-Gitarrist Kjell Brian Kitzing die Gäste. Tatjana Overdick vom Dinslakener „Maßatelier“ lässt ab 15.30 Uhr die Modepuppen tanzen – in typischer Kleidung aus den 50er Jahren. „Big Jay and his Hot Rod Gang“ stehen ab 17 Uhr auf der Bühne, um 20 Uhr geht die Party mit „Junior Marvel and the Hitombs“ weiter. Bis in die Nacht hinein spielen ab 22 Uhr „Cherry Casino and the Gamblers“.