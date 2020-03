Leseangebot in Corona-Zeiten : Kostenlose Zugänge zu Onleihe und E-Learning

Die Stadtbibliothek bietet ihr Sortiment an Büchern auch in digitaler Form an (Symbolfoto). Foto: pixabay

Rheinberg Da die Stadtbibliothek Rheinberg wegen der Corona-Pandemie derzeit keine Büchereiausweise ausstellen kann, stellt sie ihr digitales Angebot frei zur Verfügung.

Daneben gibt es seit diesem Jahr, ein stark erweitertes E-Learning-Angebot in den Bereichen Software, Programmierung, berufliche Weiterbildung, Freizeit, Gesundheit und Sprachen. Da die Bibliothek während der Corona-Pandemie keine neuen Bibliotheksausweise ausstellen kann, bietet sie nun allen Rheinberger Bürgern befristet einen kostenlosen Zugang zu ihrem digitalen Angebot an. Bürgermeister Frank Tatzel erläutert die gute Absicht der bürgerfreundlichen Maßnahme: „Wir möchten die momentane Situation so erträglich wie möglich gestalten für die Menschen in Rheinberg. Ich hoffe, dass viele das Angebot nutzen werden.“