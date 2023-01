Stadtentwicklung in Rheinberg Gute Aussichten fürs Neue Rheintor

Die Planungen für das Neubauprojekt „Neues Rheintor“ an der Ecke Rheinstraße/Innenwall in der Innenstadt gehen weiter. Wie der Technische Beigeordnete der Stadt Rheinberg, Dieter Paus, im Bau- und Planungsausschuss mitgeteilt hat, seien jetzt für den Bauantrag die letzten erforderlichen Unterlagen eingetroffen. „Deshalb gehe ich davon aus, dass wir dem Bauherrn in nächster Zeit die Genehmigung erteilen können“, so Paus.