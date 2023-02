Rheinberg rüstet Müllauto auf E-Antrieb um DLB will auch Restmüll selbst abfahren

Rheinberg · Schon seit Jahren kümmert sich der Rheinberger Dienstleistungsbetrieb selbst um die Abfuhr von Altpapier und Biomüll in der Stadt. Doch dabei soll’s nicht bleiben. Und auch in Sachen Klima tut sich was.

27.02.2023, 14:43 Uhr

Der DLB plant, von Mai 2024 an auch den Restmüll mit eigenen Fahrzeugen abzufahren. Die Kosten, so die aktuelle Kalkulation, würden unter Marktwert angesiedelt sein. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Schon vor mehr als zwei Jahren hat der Dienstleistungsbetrieb (DLB) Rheinberg eines seiner Müllfahrzeuge, Baujahr 2012, zur Umrüstung auf Elektroantrieb an eine Fachfirma gegeben. „Es wird das erste Müllfahrzeug aus unserem Fuhrpark, das komplett auf Elektrobetrieb laufen wird“, sagte DLB-Leiter Frank Rumpp damals. Der Umbau lohne sich allein deshalb, weil ein Mercedes-Benz aus der Econic-Nutzfahrzeug-Reihe wegen des ständigen Stop-and-go im Schnitt 72 Liter Diesel auf 100 Kilometer fresse. Ein Förderprogramm, auf das der DLB gestoßen war, senke die Umrüstungskosten für den DLB und damit für die Stadt erheblich.