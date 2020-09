Verkehr in Rheinberg : Stadt will Radwegenetz ausbauen

Auch die Geh- und Radwege an der Bahnhofstraße sind vom Büro Mobilitätswerk untersucht worden. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Das Dresdener Fachbüro Mobilitätswerk plant ein Mobilitätskonzept für die Stadt Rheinberg. Die Bürger werden frühzeitig daran beteiligt. Anregungen sind erwünscht, sie werden bis zum 20. September angenommen.

Wie soll sich die Mobilität in Rheinberg zukünftig entwickeln? Um diese Frage zu klären, lässt die Stadt Rheinberg ein Mobilitätskonzept für die ganze Stadt entwickeln. Mit der Planung beauftragt worden ist das Beratungsbüro Mobilitätswerk aus Dresden. Dessen Mitarbeiter René Pessier kam jetzt in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt, um Grundzüge des Konzepts darzustellen. Der Ausschuss tagte ausnahmsweise in der Mensa der Europaschule.

Ziel des Mobilitätskonzepts sei es, den Fahrrad- und Fußgängerverkehr so attraktiv zu gestalten, dass möglichst viele Menschen auf das Auto verzichten. Planer Pessier sagte im Ausschuss, dass sich das Büro bereits genau in der Stadt umgeschaut habe. „Wir haben 130 Kilometer Fuß- und Radwege und 80 Haltestellen untersucht und haben uns einen ganz guten Überblick über den Zustand verschafft“, so der Fachmann aus Dresden.

Info Online-Umfrage läuft noch bis Sonntag Bürgerbeteiligung Über die gesamte Projektlaufzeit haben Interessierte die Möglichkeit, sich auf der Projektwebseite www.mobil-rheinberg.de über aktuelle Entwicklungen und die anstehenden Termine zu informieren. Die Online-Umfrage zur Mobilität ist bis Sonntag, 20. September, verlängert worden. Bisher sind erst rund 200 Anregungen eingegangen.

Seine Eindrücke fasst er so zusammen: „Rheinberg hat ein grundlegend gutes Fahrradwegenetz. Das Problem ist, dass Rad- und Gehwege oftmals zu dicht beieinanderliegen und es deshalb an vielen Stellen zu wenig Platz gibt. Es entsteht eine Flächenkonkurrenz.“ Bestehende Schäden an den Geh- und Radwegen seien einfach zu beheben. Zudem fehle eine „klar ersichtliche“ Beschilderung. In einer Veranstaltung für Schüler und Jugendliche sowie vier Workshops in den Ortsteilen Ende Oktober soll das Thema weiterverfolgt werden.

Noch haben die Rheinberger die Möglichkeit, ihre Wünsche und Anforderungen als wichtige Impulse detailliert durch eine kartenbasierte Umfrage darzustellen. Sie können dadurch aktiv mitgestalten, welche Lösungen zur Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs und der öffentlichen Mobilitätsangebote für Rheinberg entwickelt werden. Noch bis Sonntag, 20. September, können sie ihre Vorschläge zu Verbesserungen von Infrastruktur und Angeboten auf Strecken und Standorten in die Umfrage am PC einzeichnen. Die Umfrage erreichen Sie unter www.tinyurl.com/mobil-rheinberg.

Die Ergebnisse werden bei den Veranstaltungen im Oktober vorgestellt und daraus resultierende Maßnahmen mit den Bürgern diskutiert. Neben dem Rad- und Fußverkehr als wichtiges Schwerpunktthema stellt der Umweltverbund mit den Linienbussen, dem Bürgerbus und der Erweiterung von Sharing-Angeboten einen wesentlichen Bestandteil des Konzeptes dar.