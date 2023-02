Innenstadtverkehr in Rheinberg Rheinberg will City-Durchfahrt sperren

Jetzt will die Stadt Nägel mit Köpfen machen. Am Dienstag soll der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität beschließen, dass die Durchfahrt Holzmarkt/Fischmarkt in der Rheinberger Innenstadt dauerhaft gesperrt wird. Sollte die Politik dem Vorschlag der Verwaltung folgen, käme das Thema nicht mehr in den Rat. Von einer zeitlich befristeten Sperrung ist in der Vorlage nicht mehr die Rede.