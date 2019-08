Senioren telefonisch belästigt : Stadtverwaltung warnt vor falschen Beratern

Rheinberg Mehrere Senioren berichten von Anrufen angeblicher städtischer Mitarbeiter, die über Vorsorgevollmachten informieren wollten.

Die Stadt Rheinberg weist darauf hin, dass sie in den vergangenen Wochen mehrmals von älteren Bürgern über offenbar falsche Berater informiert worden ist. Die Senioren berichteten, dass angeblich städtische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen telefonisch Kontakt zu ihnen aufgenommen hätten, um über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen im Haushalt der Angerufenen zu informieren.

Lassen Sie ungebetene Personen nicht in Ihre Wohnung.

Bei Interesse an einer Beratung über Vorsorgevollmachten und Patienten- sowie Betreuungsverfügungen vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Beratungstermin mit dem Kreis Wesel, Herrn Feist, Tel. 0281 207-2448. Der Kreis Wesel bietet auch Beratungen in Rheinberg an.