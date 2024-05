Neue Hebesätze gelten Stadt Rheinberg verschickt neue Steuerbescheide

Der Stadtrat in Rheinberg hat die Erhöhung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer beschlossen. Die Stadt verschickt deshalb neue Steuerbescheide. Wie die Verwaltung am Montag mitteilte, werden die Bürgerinnen und die Bürger die Schreiben in den nächsten Tagen erhalten. Auch die Gewerbebetriebe erhalten neue Steuerbescheide für das Jahr 2024.