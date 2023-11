Advent in Rheinberg Stadt Rheinberg stellt Weihnachtsbäume in den Ortsteilen auf

Die Stadt Rheinberg teilt freudig mit, dass sie in diesem Jahr wieder acht Weihnachtsbäumen in der Rheinberger Innenstadt und in den Ortsteilen aufstellen wird und so zu einer besinnlichen Advents- und Weihnachtszeit beitragen möchte. An folgenden Stellen sollen die Tannen ihre Standorte bekommen: in der Rheinberger Innenstadt auf dem Großen Markt, in Millingen am Ehrenmal Saalhoffer Straße, in Eversael am Ehrenmal, in Ossenberg am Dorfplatz (gegenüber der Kirche an der Ecke Graf-Luitpold-Straße/Kirchstraße), in Borth am alten Rathaus an der Borther Straße, in Wallach an der Evangelischen Kirche Wilhelmstraße, in Budberg an der Grundschule am Rheinbogen/DRK Haus an der Rheinkamper Straße und in Orsoy an der Evangelischen Kirche. Im vergangenen Jahr hatte die Stadtverwaltung aus finanziellen Gründen auf das Aufstellen der Bäume verzichtet und dafür viel Kritik geerntet.