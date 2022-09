Wertschätzung für die Jüngsten : Der Große Markt in Rheinberg gehörte den Kindern

Bewegende Momente mitten in der City: Leopold und Pauline genießen ihre Fahrt im Gokart mit ihrer Mutter Melanie Angerhausen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Zum zweiten Mal lud die Stadt zum Weltkindertag ihre jüngsten Bürgerinnen und Bürger ein. Das Jugendzentrum Zuff sorgte für viel Vergnügen mitten in der City.

Von Peter Gottschlich

Die Sonne lachte zum zweiten Weltkindertag nach Kräften, genauso wie zum ersten Mal vor einem Jahr, obwohl es diesmal nicht ganz so warm war. Das Team des Jugendzentrums Zuffo7! hatte auf dem Großen Markt für die Kinder Stadt eine große Hüpfburg aufgeblasen, Gokarts an den Start gestellt und reizvolle Gerätschaften aus dem Spielmobil mitgebracht wie Stelzen oder Hula-Hoop-Ringen. Außerdem schminkten Zuff-Mitarbeiterin Katharina Kern und Laura Stenmans, die ein Freiwilliges soziales Jahr absolviert, jede Menge fröhliche Gesichter.

Vor allem Kinder im Grundschulalter interessierten sich fürs bewegende Angebot mitten in der Stadt. Auch Mädchen und Jungen im Kindergarten- und im frühen Teenie-Alter hatten sichtlich Spaß. „Die Kinder sollen einen schönen Tag verbringen“, so Zuff-Mann Frank Hoffmann. „Sie stehen im Mittelpunkt ebenso wie die Kinderrechte.“

Nachmittags ab 15 Uhr war der Andrang am größten, gegen 18 Uhr war Programmschluss. Das war schon bei der Premiere so gewesen. Am Zuff an der Xantener Straße und an der Begegnungsstätte in der Reichelsiedlung macht das Spielmobil regelmäßig Station, aber in der Innenstadt nur am Weltkindertag.

Rheinberg hatte sich im vorigen Jahr entschieden, wie es auch Kamp-Lintfort macht, zum Weltkindertag einzuladen, der seit zwei Jahren in Thüringen sogar ein gesetzlicher Feiertag ist. Der Tag steht unter dem Motto „Kinder stark machen“ und wird bundesweit vom Deutschen Kinderhilfswerk koordiniert. Auch in anderen Städten und Gemeinden am Niederrhein hat sich in den letzten Jahren der Weltkindertag etabliert, wie in Kamp-Lintfort oder Duisburg, nachdem er 30 Jahre lang eher ein Schattendasein geführt hatte. Beim Streuobstwiesenfest in Alpen am kommenden Sonntag präsentiert der Kinderschutzbund für kleine Besucherinnen und Besucher einen Zauberkünstler.

Am 20. September 1989 hatte das Deutsche Kinderhilfswerk in Bonn zum ersten Mal zu einem Weltkindertag mit einem Kinderfest eingeladen. Damals verabschiedeten die Vereinten Nationen in New York die Kinderrechtskonventionen. Zahlreiche Grundschulen thematisieren in den Wochen vor und nach dem Weltkindertag die Kinderrechte im Unterricht.

(got)