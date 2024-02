Kinderbetreuung in Rheinberg Stadt soll Kita-Bau in Budberg mitfinanzieren

In Rheinberg ist es nicht anders als in vielen anderen Städten und Gemeinden auch: Kindertagesstättenplätze sind knapp. In Rheinberg hat sich in den vergangenen Jahren nach dem Motto „mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“ schon etwas getan. So ist an der Akazienstraße am Rande der Reichelsiedlung die Kita „Grashüpfer“ entstanden, und erst kürzlich eröffnete die „Hummelburg“ an der Ecke Zu den Stationen/Schützenstraße am Annaberg. Beide Einrichtungen werden vom Kreisverband Wesel des Deutschen Roten Kreuzes betrieben. Bis ein weiterer Kindergarten in Orsoy bei Edeka gebaut wird, dauert es noch. Frühestens 2025 dürfte es dort soweit sein.