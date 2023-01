Weniger Besucher in Rheinberg Stadt setzt Wassertemperatur im Hallenbad wieder hoch

Die Stadt Rheinberg hatte die Wassertemperaturen im Solvay-Hallenbad im Herbst abgesenkt. Mit dieser Entscheidung hatte sie sich der freiwilligen Einigung der EU-Mitgliedsstaaten angeschlossen, den Erdgasverbrauch im Winter 2022/23 um mindestens 15 Prozent zu senken, um die Energieversorgungssicherheit der Europäischen Union zu erhöhen. Das Solvay-Hallenbad sei in erster Linie ein Schul-, Vereins- und Sportbad, in dem zum einen Kinder ihre Schwimmfähigkeit trainieren, zum anderen Bürger und Bürgerinnen Sport zur Erhaltung der Gesundheit treiben. Die Absenkung der Wassertemperaturen habe für die Nutzer insofern einen gravierenden Einschnitt in die Gesundheitsvorsorgebemühungen bedeutet.