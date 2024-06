Umstrittener Rohbau am Südwall in Orsoy Stadt schließt Vergleich mit Bauherrn

Der Rat der Stadt Rheinberg hat in seiner Sitzung am Dienstagabend in der Stadthalle dem Abschluss eines Vergleichs mit den Bauherren des Grundstücks am Orsoyer Südwall zugestimmt. Das ist einer Pressemitteilung zu entnehmen, die die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag veröffentlichte. Weder Bürgermeister Dietmar Heyde, noch Baudezernent Dieter Paus geben darin Stellungnahmen zum Sachverhalt ab.