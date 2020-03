Sicherheitsvorkehrungen : Stadt sagt Kulturveranstaltungen ab

Auch aus der Michael-Jackson-Show „Beat it!“ sollten Melodien in „Musical in Concert“ erklingen. Die Show ist nun abgesagt worden. Foto: Veranstalter

Rheinberg Coronavirus: Das Amplonius-Gymnasium teilt mit, dass die Gastschüler aus Montreuil in Frankreich nicht kommen.

Die Stadt hat die nächsten Veranstaltungen des Kulturbüros in der Stadthalle mit Verweis auf das Coronavirus abgesagt. Es handele sich um eine Schutzmaßnahme, um den Dienstbetrieb der Stadtverwaltung aufrecht zu erhalten, teilte die Stadt auf Nachfrage mit. Es gehe darum, die städtischen Beschäftigten und die Besucher der Veranstaltungen zu schützen. Gerade die Aufführungen des Abendtheaters würden von vielen älteren Gästen besucht. Entschieden habe dies der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) der Stadt.

„Wir haben zunächst alle Veranstaltungen des Kulturbüros bis zum 19. April abgesetzt“, sagte Dorothee Brunner vom Kulturbüro. Im Einzelne sind das „Musical in Convcert“ (Samstag, 14. März), Kabarett mit Martina Brandl (Samstag, 21. März), das Theaterstück „Dieses bescheuerte Herz“ (Dienstag, 24. März), das Kindertheaterstück „Conni - das Schulmusical“ (Freitag, 3. April) und die Komödie „Brandheiß – gelöscht wird später“ (Sonntag, 19. April). Wie Dorothee Brunner sagte, sei es organisatorisch nicht möglich, die Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. „Selbstverständlich werden bereits gekaufte Eintrittarten erstattet“, so Brunner. Kunden, die ihre Karten über das Reservix-Ticketsystem erworben haben, erhalten von dort in den nächsten Tagen weitere Informationen zur Rückabwicklung. Wenn die Karten im Kulturbüro gekauft wurden, erfolgt eine Kostenerstattung gegen Vorlage der Eintrittskarten ab dem 1. Mai im Kulturbüro.

Info Info-Abend in der Stadthalle findet statt Innenstadt-Sanierung Die Informationsveranstaltung zur weiteren Sanierung der Rheinberger Innenstadt am Donnerstag, 12. März,19 Uhr, in der Stadthalle werde wie geplant stattfinden, teilte die Stadt mit. Absage bei der Absage der Kulturveranstaltungen in er Stadthalle halte sich die Verwaltung an den Erlass zur Durchführung von Großveranstaltungen des Gesundheitsministeriums.

Auch das Amplonius-Gymnasium bekommt die Folgen von Corona zu spüren. Am Montag, 23. März, sollte eine Gruppe von 31 Schülern und Schülerinnen aus Rheinbergs französischer Partnerstadt Montreuil-sur-mer ans Gymnasiumkommen. Untergebracht worden wären die jungen Franzosen in deutschen Gastfamilien. „Der Austauschbesuch ist abgesagt, die Franzosen kommen nicht“, sagte am Mittwoch eine enttäuschte Chrsta Möllenbeck. Die Französisch-Lehrerin ist Koordinatorin für den Schüleraustausch, der bis zum 27. März dauern sollte. Mehr Glück hatten ihre Lehrerkollegen, die eine Woche lang eine Skifreizeit in einem kleinen Ort bei Andermatt in der Schweiz begleiteten. 110 Achtklässler waren mit dabei und sind ebenso wie ihre Betreuer inzwischen wohlbehalten nach Rheinberg zurückgekehrt.