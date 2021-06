Stadtentwicklung in Rheinberg : Stadt plant Neubaugebiet in Budberg

Alter CDU-Plan: Hinter dem Friedhof in Buderberg an der Von-Büllingen-Straße soll ein Neubaugebiet ausgewiesen werden. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Der Fachausschuss berät am Mittwoch über die Änderung des Bebauungsplans. Eine Fläche von rund 8000 Quadratmetern soll mit Wohnhäusern bebaut werden. Die Initiative hatte die CDU vor vier Jahren gestartet.

In Budberg an der Von-Büllingen-Straße soll ein Neubaugebiet entstehen. Auf der Fläche zwischen dem Friedhof und den bereits bestehenden Wohnhäusern auf der westlichen Seite der Von-Büllingen-Straße sollen elf Grundstücke für Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften entwickelt werden. Diese Fläche war ursprünglich mal für eine Erweiterung des Friedhofs vorgesehen. Es handelt sich um rund 2,6 Hektar Land, das derzeit landwirtschaftlich genutzt wird. Davon soll eine Fläche von rund 8000 Quadratmetern entlang der Straße mit Wohnhäusern bebaut werden. Die dahinterliegende Fläche soll weiterhin landwirtschaftlich genutzt beziehungsweise als Fläche für Wald festgesetzt werden.

Das Thema steht am Mittwoch, 16. Juni, in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses auf der Tagesordnung. Sie beginnt um 17 Uhr in der Rheinberger Stadthalle. Dort geht es schwerpunktmäßig um das Ergebnis einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung, die die Stadt in Auftrag gegeben hatte. Das beauftragte Fachbüro sieht keinerlei Bedenken in Bezug auf das geplante Bauvorhaben.