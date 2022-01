Rheinberg nimmt am Prozess Globale nachhaltige Kommune teil : Ortsteile sollen nachhaltiger werden

Rheinberg Die Stadt Rheinberg ist weiter auf dem Weg zur „Globalen nachhaltigen Kommune“. Die Steuerungsgruppe befasste sich jetzt mit weiteren Leitlinien.

Großen Wert legt die Stadt dabei auf die Einbeziehung der Rheinberger. So besteht eine eigens eingerichtete GNK-Steuerungsgruppe aus über 40 Personen, die einen breiten Teil der Stadtgesellschaft abdeckt – von Vereinen, Verbänden, Schulen, Kirchen und Unternehmen bis hin zu Politik und Verwaltung. Darüber hinaus hat es bereits in einer ersten Online-Befragung die Möglichkeit zur Beteiligung an der Erarbeitung von Visionen zu einem positiven Zukunftsbild in Rheinberg gegeben. Der Zuspruch sei gut gewesen, Ergebnisse flossen in die Arbeit der Steuerungsgruppe ein.