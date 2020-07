Stadtentwicklung in Rheinberg : Stadt informiert online über neues Gesicht der Wälle

Stadtentwicklung in Rheinberg

Rheinberg Das Stadtburgareal im Bereich Pulverturm und Alte Kellnerei und die Wallanlagen sollen umgestaltet werden. Darüber war unter anderem im März dieses Jahres in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses berichtet worden.

Im Nachgang zu dieser Sitzung war für den 21. April eine Abendveranstaltung vorgesehen. Die Bürger sollten informiert werden, wie es in solchen Fällen vorgeschrieben ist. Die Entwürfe des Planungsbüros sollten den Rheinbergern vorgestellt und mit ihnen diskutiert werden. Pandemiebedingt konnte diese Veranstaltung jedoch nicht stattfinden. Da nicht abzusehen ist, wann und unter welchen Bedingungen eine solche Veranstaltung wieder stattfinden kann, wurde zunächst eine Onlinebeteiligung beschlossen. Um Verzögerungen beim Fortgang des Sanierungsgebietes Historischer Ortskern Rheinberg möglichst gering zu halten, so die Verwaltung, habe die Bezirksregierung Düsseldorf bestätigt, dass eine solche Onlinebeteiligung nicht förderschädlich sei. Die Onlinebeteiligung soll mehrerer Wochen lang im Sommer laufen. Auf der Grundlage der Ergebnisse aus der letzten Bau- und Planungsausschuss-Sitzung, der Stellungnahmen der Ämter und der Bürgerschaft (hier liegen bereits Stellungnahmen und Anregungen verschiedener Vereine und Initiativen vor) werden anschließend die Planungen überarbeitet. Es ist nach Angaben der Verwaltung vorgesehen, möglichst im September dem Ausschuss die Planungen zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen, so dass bis zum 30. September ein Förderantrag für die Umgestaltung ab 2021 erfolgen kann.