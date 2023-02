Stadtplanung in Rheinberg Stadt informiert in Borth über neuen Edeka-Markt

Weil der Edeka-Markt Luft in Borth erweitert werden müsste, aber nicht erweitert werden kann, ist vorgesehen, ein neues Gebäude zu bauen und Edeka soll aus dem Borther Ortskern an den südlichen Ortsrand auf das Gelände des TuS Borth verlagert werden. In dem geplanten Neubau soll auf einer Verkaufsfläche von knapp 1300 Quadratmetern eine breit gefächerte Produktpalette vorgehalten werden – Edeka ist ein sogenannter Lebensmittelvollsortimenter. Zusätzlich sollen knapp 170 Quadratmeter Verkaufsfläche für eine Bäckerei mit Café nebst einem Shop- beziehungsweise Mall-Bereich realisiert werden, um die Nahversorgung in Borth auch für die Zukunft zu sichern.