Schäden festgestellt Stadt Rheinberg sperrt zwei Brücken für Autos

Dieter Paus, Technischer Beigeordneter, ging jetzt auf zwei der 31 untersuchten Brücken ein. Die Brücke Am Mühlenkolk (Ortsausgang Richtung Budberg) weise so starke Schäden auf, dass die Standfestigkeit und Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sei, sagte er. „Wir haben die Brücke sofort für den motorisierten Straßenverkehr gesperrt, sie ist nur noch für Radfahr- und Fußgängerverkehr freigegeben.“ Gleiches gelte für die Brücke über den Altrhein am Ende der Rheinstraße zwischen Schleuse und alter Kläranlage. Dort sind rot-weiße Pöller eingesetzt worden, so dass auch dort nur noch Radfahrer und Fußgänger passieren können. Für Lineg-Fahrzeuge, die das Gewässer erreichen müssen, sei eine Zufahrt von der Umgehungsstraße (L137) aus geschaffen worden.