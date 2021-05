Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren : Stadt führt bald den Rheinberg-Pass ein

Rheinberg Der Rheinberg-Pass nimmt Formen an. Rheinberger Bürger, die Sozialleistungen beziehen, sollen bestimmte Leistungen günstiger bekommen, wenn sie den Pass künftig in Verbindung mit einem einem offiziellen Dokument wie den Personalausweis vorlegen.

Der Rheinberg-Pass soll mit dem Jobcenter abgestimmt werden, zudem soll eine fortlaufend aktualisierte Übersicht an Angeboten zum Rheinberg-Pass in Form eines Faltblattes herausgegeben werden. In den Medien soll der Pass bekannt gemacht werden. Erhalten sollen den Rheinberg-Pass Menschen, dier Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Wohngeld oder einen Kinderzuschlag beziehen. Wer den Pass beantragen möchte, muss beim Fachbereich Jugend und Soziales einen Leistungsnachweis sowie ein Ausweisdokument vorlegen. Die Gültigkeit wird sich dabei an der Bewilligungsdauer der Transferleistungen richten. In Rheienberg seien derzeit etwa 1600 Menschen berechtigt, einen Rheinberg-Pass zu bekommen.