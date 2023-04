Gastronomie in Rheinberg Stadt kommt Wirten entgegen

Rheinberger Gastronomen, die es ihren Gästen ermöglichen, vor dem Lokal auf der Terrasse zu essen oder zu trinken, müssen keine Gebühren dafür zahlen. Die FDP hatte einen entsprechenden Antrag gestellt, der Rat hat diesen Antrag einstimmig beschlossen. Die Liberalen hatten das Entgegenkommen mit anhaltend hohen Betriebskosten durch weiterhin hohe Energiepreise und die Inflation im Lebensmittelbereich begründet. Deshalb sollte auch für das Jahr 2023, wie schon im vergangenen Jahr, darauf verzichtet werden, eine Gebühr dafür zur erheben, dass die Wirte Stühle im Außenbereich aufstellen dürfen. Das innerstädtische Leben in Rheinberg sei vor allem in den warmen Monaten maßgeblich von der Außengastronomie geprägt, argumentierte die FDP. Sie sei ein entscheidender Faktor für die Lebensqualität in der Innenstadt. Auch von einer Wertschätzung gegenüber den in Rheinberg tätigen Gastronomen war die Rede.