Schäden in Orsoy und Rheinberg : Stadt bittet um Hinweise nach Schadensfällen

Rheinberg Die Stadt Rheinberg weist auf zwei Schadensfälle hin. In Orsoy wurde ein Spielgerät mutwillig beschädigt, in Rheinberg fuhr ein Lkw einen Baum um.

Die Stadt Rheinberg weist auf zwei Vandalismusfälle hin. Auf dem Kinderspielplatz Am Kuhteich in Orsoy seien aus der Kletterpyramide Stücke aus dem Netz herausgeschnitten worden. Kleine Kinder könnten trotzdem darauf klettern, teilt die Stadt mit. Der Schaden sei mit rund 4500 Euro erheblich. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich unbekannte Täter dort an einem Baum so stark zu schaffen gemacht, dass dieser ersetzt werden muss. Schaden: rund 1000 Euro. Auf der Straße Minkeldonk wurde beim Rangieren eines Lkw eine Hainbuche so stark beschädigt, dass sie ersetzt werden muss. Der Fahrer beging Fahrerflucht. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Es gibt Hinweise darauf, dass es sich um einen Lkw einer osteuropäischen Spedition gehandelt hat. In allen Fällen wurde Anzeige bei der Polizeit erstattet. Die Stadtverwaltung bittet mögliche Zeugen, sich unter der Nummer 02843 92760 bei der Polizei zu melden.