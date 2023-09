Thema Eltern-Taxis in Rheinberg Warum Schlkinder besser ohne Auto zur Schule kommen sollten

Sascha Rinker muss schmunzeln. Ein Auto hält unmittelbar vor dem Budberger Grundschulgebäude am Kiefernweg an. Vorne die Eltern, hinten zwei Kinder, die schnell aussteigen und sich auf den Weg zur Schule machen. Rinker, Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Fachbereich Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt, spricht die Eltern an und bittet sie freundlich, die Kinder nur in den Hol- und Bringzonen ein- und aussteigen zu lassen. „Ach, ist die Aktion heute?“, erkundigt sich die Mutter und gibt sich damit als wenig einsichtig zu erkennen. Das habe sich angehört, als würde sie tags darauf wieder an derselben Stelle halten, sagt Rinker.