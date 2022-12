Kulturelle Weihnachtsgeschenke in Rheinberg Vier Kabarett-Karten unterm Weihnachtsbaum

Rheinberg · Das Kulturbüro der Stadt Rheinberg bietet auch in diesem Jahr wieder „das kulturelle Weihnachtsgeschenk“ an. Es heißt „Kabarett im Viererpack – ein Geschenk für alle, die gerne was zu lachen haben“. Enthalten sind vier Eintrittskarten für vier Kabarettveranstaltungen in der Stadthalle.

14.12.2022, 11:37 Uhr

Andrea Volk hat die Büro-Comedy erfunden. Foto: Stefan Mager

Los geht es am Freitag, 27. Januar, 20 Uhr, mit Andrea Volk. Die Kölnerin mit Homberg-Hochheider Vergangenheit präsentiert ihr Programm „Mahlzeit! Büro und Bekloppte“. Am Freitag, 3. März, 20 Uhr, steht dann mit Simone Solga eine der bekanntesten deutschen Kabarettistinnen auf der Stadthallen-Bühne. Ihr Programm hat sie „Ihr mich auch“ genannt. Simone Solga sagt frech: „Ihr mich auch“. Foto: Kulturbüro Weiter geht es am Donnerstag, 20. April, 20 Uhr, mit Martin Sierp. Er serviert dem Rheinberger Publikum seine Show „Mein bestes Stück – Best of 10 Jahre“. Am Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, ist das gute alte Düsseldorfer „Kom(m)-ödchen“ zu Gast. Mit „Quickies. Schnelle Nummern zur Lage der Nation“ wollen die Kabarettisten das Publikum zum Lachen und zum Nachdenken bringen. Das Kabarett-Weihnachtsabo gibt es zum Preis von 72 Euro im Kulturbüro der Stadt Rheinberg unter der Telefonnummer 02843 171-271 oder in Zimmer 15 im Stadthaus.

