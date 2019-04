Stadtbild in Rheinberg : Wildkräuter zieren Wallanlagen

Rheinberg Zugunsten von Insekten lässt die Stadt derzeit ihre Grünanlagen bewusst ungemäht.

Aber bei genauem Hinsehen wird man sie entdecken: die Wildkräuter, von vielen auch geringschätzig Unkräuter genannt. Dabei sticht eine Pflanze an den Wällen derzeit besonders hervor: die Rote Taubnessel. Sie hat einige wichtige Funktionen in der Natur. Mit einer Blühzeit von Mitte März bis in den späten Herbst ist sie eine wichtige Pollen- und Nektarlieferantin für Bienen und Hummeln, gerade in Zeiten, in denen in den meisten Gärten nicht viel los ist. Sie ist eine einjährige Pflanze und muss aussamen, um im nächsten Jahr wieder zu erscheinen. Sie kann in der Küche verwendet werden und dient als Heilpflanze.