Einweihung in Rheinberg : St.-Peter-Schule feiert Schulfest in neuen Räumen

Foto: Fischer, Armin (arfi) Die neuen Räume sind bezogen. Jetzt feiert die Grundschule St. Peter Einweihung.

Rheinberg Am Freitag, 4. Oktober, steht an der Grundschule ein Fest unter dem Motto „Schiffstaufe“ an.

Die Grundschule St. Peter, die neue Räume bezogen hat, feiert am Freitag, 4. Oktober, „Schiffstaufe“. Denn es ist geschafft. „Wir haben unsere neuen Räumlichkeiten an der Schulstraße komplett bezogen, das Schulschiff hat bereits volle Fahrt aufgenommen und alles hat sich schon gut eingespielt. Deswegen ist der Zeitpunkt für unsere Schiffstaufe genau richtig“, sagt Rektorin Gabi Krekeler.

Los geht’s morgens mit einem Sportevent auf dem Schulgelände. Ab 12 Uhr sind auch die Eltern dabei. Gegen 13 Uhr erfolgt die eigentliche Einweihung. Pastor Martin Ahls wird die neuen Gebäudeteile einsegnen, Kinder der vierten Klassen werden moderieren und Lieder singen. Anschließend wird die „Haifischbar mit Aquateria“ und der große „Fischmarkt“ eröffnet. Hier sind dank vieler Elternspenden Kaffee, Getränke und Kuchen zu haben. Gegen 15.30 Uhr ist großes Treffen auf dem Schulhof – bei ungünstigem Wetter in der Turnhalle – mit einer besonderen Versteigerung, Auflösung der Schätzaufgabe, Ziehung der Regatta-Gewinne und einer gemeinsamen Abschlussrunde mit Musik und Gesang.

Am Donnerstag, 10. Oktober, können alle die Räume beim „Schnuppertag“ besichtigen.

(RP)