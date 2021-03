Katholische Kirchengemeinde St. Peter Rheinberg : Ein Sonder-Pfarrbrief zu Ostern

Der neue Pfarrbrief von St. Peter liegt jetzt aus. Foto: St. Peter

Rheinberg Die katholische Gemeinde St. Peter legt das 20-seitige Sonderheft „Mini PIn“ aus. Es ist an vielen Stellen im Stadtgebiet kostenlos zu haben.

In der Pfarrei St. Peter in Rheinberg ist die erste Ausgabe des „Mini-Pin“ erschienen. Der Pfarrbrief der Pfarrei mit dem Namen „Pin“ (für Peter-Information oder Peter-in-Rheinberg) erscheint diesmal „außer der Reihe“ zu Ostern in einer 20-seitigen Fassung. Anders als in der normalen Ausgabe wird der „Mini-Pin“ nicht verteilt, sondern in den Kirchen und in Geschäften und Gebäuden zum Mitnehmen ausgelegt.

Die bisher benannten Auslagestellen sind: Rheinberger Lädchen (Lottoannahmestelle), Römerstraße 48; Millinger Schreibwaren, Jahnstraße 2; Barbara-Apotheke Borth, Borther Straße 225; Sparkasse am Niederrhein, Geschäftsstelle Borth, Borther Straße 188; Milchzapfstelle Brings (Sandsenhof), Niederwallach 22; Bäckerei Singh in Ossenberg, Kirchstraße 35; Ossenberger Mühle, Mühlenweg 78; Ossenberger Friedhof an der Kirchstraße.

Die Hefte der Pfarrgemeinde werden auch am Samstag auf dem Ossenberger Wochenmarkt verteilt, zudem in Orsoyerberg bei Getränke Kaspba, Reitweg 10; in Millingen in der Sparkasse, Kreisverkehr Saalhoffer Straße; in Alpsray in der Integrativen Kindertagesstätte, Alpsrayer Straße 104; in der Reichelsiedlung (auch für das Lützenhofgebiet) im Quartiersbüro West, Buchenstraße 6.

Breiten Raum nimmt die Heilige Woche von Palmsonntag bis Ostern ein. Nachdem die Pfarrei Weihnachten alle Gottesdienste wie geplant hat stattfinden lassen, da das Ticket-System sehr gut funktionierte, gibt es auch für alle Gottesdienste in der Heiligen Woche Tickets, die im Pfarrbüro (Telefon 02843 2238) telefonisch bestellt werden können.